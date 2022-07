Piantagione di marijuana scoperta a Palagonia: un ordine di dimora

Una piantagione di 947 arbusti di canapa indiana, nascosta in un agrumeto di contrada Campanito a Palagonia è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri della locale compagnia.

In due capannoni sono stati trovati un sistema di videosorveglianza, tre serre 'indoor' e contenitori pieni di marijuana già pronta per lo stoccaggio per circa 11,500 chilogrammi.

Durante l'operazione militari dell'Arma hanno individuato anche due fratelli che si occupavano della 'coltivazione'. Il più grande, un 44enne, è stato arrestato e posto ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza del Gip di Caltagirone su richiesta della Procura, il più piccolo, di 29 anni, è stato sottoposto all'obbligo di dimora e alla presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.