Covid, nel Ragusano scendono i contagi ma ci sono altri 2 morti

Diminuisce il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano ma aumentano i morti che raggiungono quota 598, Nelle ultime 24 ore, infatti, sono decedute due donne di Vittoria di 85 e 93 anni. I positivi, in totale, sono 3.835: 3.768 si trovano in isolamento domiciliare, 54 ricoverati in ospedale, 13 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 99 Acate, 98 Chiaramonte,

334 Comiso, 21 Giarratana, 190 Ispica, 760 Modica, 55 Monterosso, 247 Pozzallo, 842 Ragusa, 121 Santa Croce Camerina, 271 Scicli, 730 Vittoria.