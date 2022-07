Regionali, De Luca dopo cammino di 10 giorni arriva a Palermo

Il candidato alla presidenza della Regione siciliana, ex sindaco di Messina, Cateno De Luca dopo 10 giorni di cammino (a piedi e in bici), era partito da Fiumedinisi, è arrivato a Palermo. "Il nostro cammino ci ha condotti qui... Piazzale Anita Garibaldi a Brancaccio dedicata al Beato Padre Pino Puglisi" ha scritto De Luca su Fb. Il politico è poi andato a piazza Pretoria e quindi a palazzo d'Orleans. "Brancaccio è un luogo che non abbiamo scelto a caso dice De Luca Proprio qui abbiamo scelto di presentare il decimo comandamento programmatico: "Sicilia, Isola della qualità e dell'identità" . Riteniamo sia necessario investire sull'innalzamento della qualità dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione regionale e municipale per l'ottenimento delle certificazioni di qualità ambientale con particolare riguardo l'agroalimentare ed i servizi balneari promuovendo l'istituzione di scuole degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari soprattutto nei borghi rurali e marinari per frenare il fenomeno di spopolamento che caratterizza gran parte delle aree interne siciliane ove è necessario riconoscere dei vantaggi fiscali per i residenti e per coloro che creeranno nuove attività produttive". Davanti palazzo d'Orleans De Luca, Dino Giarrusso, Ismaele La Vardera e altri supporter di Sicilia vera hanno parlato al microfono davanti alla gente che si era radunata.