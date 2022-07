Pd, Carta porta a Siracusa Raciti e Orfini a Villa Fanusa: le due chance del sindaco di Melilli

Battesimo in grande stile per il sindaco di Melilli, Peppe Carta, che entra nel Partito democratico dal portone principale e non da una finestra così come i suoi detrattori facevano credere fino all'ultimo minuto. Stasera Carta ha dato appuntamento ai suoi amici e sostenitori. molti dei quali già consigliere di Forza Italia, a Villa Fanusa, nella zona dell'Arenella. Npn c'è dubbio che il primo cittadino di Melilli può decidere a suo piacimento se correre o meno alle Regionali o alle Nazionali. Può contare sul sostegno della sua corrente, quella del ministro del Lavoro Andrea Orlando ed oggi a segnare l'appartenenza erano presenti a Siracusa, Fausto Raciti e Matteo Orfini. Nessuno ha parlato di candidature, ma i due leader del Pd hanno ribadito che i Dem vogliono crescere sul territorio della provincia di Siracusa e che la presenza di Carta è un input in più. Neppure il primo cittadino di Melilli ha parlato di sua candidatura, sarebbe stato superfluo in questo contesto. Lui ha solo libertà di scegliere. Agli amici più fidati avrebbe confidato che nel caso scendesse in campo per il voto del 25 settembre, non avrebbe alcun timore ad affrontare il candidato del Centro destra.