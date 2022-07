Regionali, 4 liste a sostegno di Chinnici governatrice

"A sostegno della nostra candidata presidente Caterina Chinnici, ci sara' anche una lista 'Chinnici', la lista del presidente. Quindi saranno 4 le liste a sostegno di Caterina Chinnici. Dalla settimana prossima ci incontreremo con i responsabili i responsabili dei partiti della coalizione (M5S e Centopassi) per definire l'agenda politica ed elettorale". Lo ha detto oggi il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, nel corso della direzione regionale durante la quale si discute dell'analisi del risultato delle primarie in Sicilia e di una prima istruttoria in vista della composizione della lista di nomi da sottoporre alla segreteria nazionale per le elezioni politiche del 25 settembre.