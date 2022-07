Modica e Scicli: a Cava Ispica e al Convento della Croce le visite guidate "Percorsi al crepuscolo"

Mercoledì 3 agosto, alle ore 17.00, prenderà il via la seconda edizione della manifestazione “Percorsi al crepuscolo” che prevede visite guidate a cura dell’Associazione delle Guide Turistiche della Provincia di Ragusa (AGT Ragusa) presso il Parco Archeologico di Cava Ispica e il Convento della Croce a Scicli.

L’iniziativa, patrocinata dal Parco Archeologico di Kamarina – Cava Ispica mira a promuovere e far conoscere ai visitatori, previo un piccolo contributo, i siti archeologici e i monumenti più significativi della Provincia di Ragusa. Le guide turistiche dell’AGT Ragusa condurranno i visitatori alla scoperta delle abitazioni rupestri di Cava Ispica, un tempo necropoli e catacombe paleocristiane, e vi racconteranno la storia di Scicli attraverso la visita all’antico Convento della Croce, oggi sito museale tra i più importanti dell’antica Città Fortezza.

Le visite guidate saranno tenute dalle 17.00 alle 19.00 nel seguente ordine:

lunedì 8 agosto, 22 agosto e 29 agosto 2022 tour guidato di Cava Ispica; mercoledì 3 agosto, 24 agosto e 31 agosto tour guidato del Convento della Croce a Scicli.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’AGT Ragusa al seguente numero di telefono: 3312040099.