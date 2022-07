Regionali, raccolta di firme per Prestigiacomo (FI) alla Presidenza

Associazioni di volontariato, gruppi di liberi cittadini ed enti del terzo settore, che si sono uniti in questi giorni per dare vita al comitato "Stefania Prestigiacomo Presidente della Regioneoggi lanciano una raccolta firme in tutta l'isola. "Le giunte regionali che si sono susseguite degli ultimi anni hanno disatteso aspettative e promesse, con la conseguenza che i problemi cronici dei cittadini siciliani non hanno trovato soluzione, e la situazione economica e sociale di una larga fetta di popolazione è addirittura peggiorata - spiega Lucio Leanza Presidente Regionale di Ec Volontari d'Italia -. Serve un cambio di passo e serve subito, e abbiamo individuato in Stefania Prestigiacomo il soggetto più adatto ad attuare tale cambiamento, forte della sua esperienza politica e della conoscenza della complessa macchina amministrativa. Per tale motivo oggi lanciamo su tutto il territorio una raccolta firme per raccogliere adesioni dei siciliani e di altri enti e comitati locali a sostegno della candidatura di Stefania Prestigiamo a presidente della Regione siciliana".