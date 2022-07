Auto finisce contro un muro sulla Scoglitti-Gela; feriti quattro giovani

Quattro giovani di Gela sono rimasti feriti nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale verificatosi sulla Scoglitti-Gela, I giovani viaggiavano a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta: per cause da accertare il conducente ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro il muro. Gli occupanti dell'auto sono stati ricoverati all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Stradale. Grave incidente stradale stamattina intorno alle ore 5 sulla Scoglitti-Gela. Un’auto, un’Alfa Romeo, con a bordo quattro giovani gelesi, per cause ancora in fase di accertamento è finita contro un muretto. I quattro ragazzi FOTO: FRANCO ASSENZA