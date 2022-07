Siracusa, Premio Tonino Accolla: serata con i Maestri del doppiaggio Cordova e Colizzi

Spettacolo di fascino e divertimento, venerdì sera in piazza Minerva, a Siracusa: sul palco, l’attrice Rossella Leone e Mimmo Contestabile, volto e stile riconoscibile fin dalla prima edizione del Premio "Tonino Accolla", voice over. E ancora e in primo piano i Maestri del doppiaggio, Mario Cordova e Chiara Colizzi (nella foto) che hanno regalato perle di doppiaggio su scene di film memorabili nei quali hanno dato voce ad attori e attrici come Nicole Kidman, Richard Gere, Jeremy Irons, Kate Winslet, Peneleope Cruz, Patrick Swayze. A Chiara Colizzi e Mario Cordova i riconoscimenti, in nome di questa settima edizione del Premio, a cura del Maestro Scultore Pietro Marchese e delle Sorelle Midolo Gioielli.

Momenti di puro spettacolo e musica, ieri, con Ernesto Marciante al piano e voce, Alex Polidori e Mirko Cannella che con ironia e talento hanno cantato e recitato. Tra divertenti siparietti e video anche l’ attore Rosario Terranova ha contribuito alla serata d’esordio connotando il Premio – voluto e ideato da Stefania Altavilla e Arca, e quest’anno con la regia di Giulia Galati – di nuovi contenuti culturali fra cinema e spettacolo.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Siracusa e dalla Regione Sicilia, ha quali partner tecnici e media partner, La Fono Roma, la Sefit Group, la 3 Cycle e Atom.