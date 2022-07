Modica, InTeatroAperto: nel chiostro di Palazzo San Domenico concerto dei "Gusta Cuba"

La Fondazione Teatro Garibaldi di Modica continua a regalare emozioni grazie alla terza edizione della rassegna culturale “InTeatroAperto”. Domani, domenica 31, sul palco l'energia musicale dei “Gusta Cuba”. nel chiostro di Palazzo San Domenico: un concerto che rievocherà le inebrianti atmosfere dell'Avana e saprà incantare il pubblico con le meravigliose note del genere cubano. Una melodia calda e un sound morbido che trasporterà verso mondi lontani, in cui musica, canto e dolci movimenti si presenteranno come un insieme armonicamente avvolgente. La numerosa ensemble musicale Gusta Cuba, tra son, bolero e danzòn del Social Club Buena Vista, offrirà agli spettatori un affascinante repertorio che difficilmente non gli farà venire la voglia di bailar e intraprendere così un viaggio verso atmosfere ricche di passione caratterizzate da un ritmo inconfondibile, da una dolce malinconia accompagnata da una contagiosa allegria. Sul palco ci saranno

Massimo Sammito voce e chitarra, Peppe Sarta voce e pianoforte, Giovanni Blanco contrabbasso, Graziano Latina percussioni, Giordano Puzzo percussioni, Luigi Romeo tromba, Alessandro Lattuca tromba, Fabio Pitino voce e Tres.