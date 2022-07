Gal Terra Barocca, si lavora al piano intercomunale della mobilità sostenibile

Più piste ciclabili lungo la fascia costiera e nei collegamenti verso i centri urbani, servizio express bus per collegare più città vicine tra loro, maggiore utilizzo della ferrovia, anche in vista dell’attivazione a Ragusa della metropolitana di superficie, sharing mobility (auto, moto, bici, monopattini elettrici), servizi per i pendolari e car pooling, ovvero utilizzo condiviso di automobili (tra colleghi della stessa azienda). Sono alcune delle prerogative che comporranno gli scenari entro i quali si muoverà il Pums, il piano intercomunale della mobilità sostenibile, che il GAL Terra Barocca, grazie al supporto di alcuni esperti della Sisplan Bologna (che si è aggiudicata la gara d’appalto) sta andando a redigere per migliorare la mobilità all’interno dei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina.

Per il Pums sono già stati assegnati 1.097.340 euro, ai quali potrebbero essere aggiunte altre economie derivanti da altri bandi. Preziosi i suggerimenti giunti sugli investimenti da realizzare, in particolare sulle piccole infrastrutture a servizio della mobilità che possano mettere in interconnessione anche i centri di informazione e di accoglienza turistica “Enjoy Barocco” presenti nei 5 Comuni e finanziati già con la sottomisura 7.5. Con l’incontro di ieri si è dunque sviluppato ulteriormente il percorso già avviato di condivisione e ascolto del territorio e degli operatori in vista della fase conclusiva del piano della mobilità sostenibile.