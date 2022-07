Morto l'ex calciatore del Floridia Pinello Golino: martedì i funerali a Santa Lucia

A poche settimane dalla scomparsa dello storico segretario dell'As Siracusa 1924, Giuseppe Calafiore, il calcio cittadino è nuovamente in lutto per la perdita di Pinello Golino, avvenuta all'età di 75 anni per un male incurabile. Difensore che a cavallo tra gli anni "60 e "70 era molto apprezzato dagli appassionati di calcio per le sue ottime doti tecniche e tattiche. Un giovane talentuoso che emerge nell'allora florido settore giovanile azzurro, tanto da trasferirsi in prestito all'Inter insieme al fratello Umberto. Erano gli anni d'oro del club milanese del "mago" Helenio Herrera. Nonostante una stagione positiva nella formazione allievi nerazzurra, i due Golino tornano a casa per giocare ("65/"66) nell'infuocato campionato di Promozione con il Floridia di Michele Borgia. In quella grande squadra c'è anche l'ex attaccante uruguaiano del Siracusa, Chico Cacciavillani. L'anno dopo Pinello si trasferisce al Palazzolo e dopo alcuni campionati gioca un'ultima stagione alla Pentapoli Siracusa. Una breve parentesi da allenatore a Palazzolo, poi l'adal calcio. Immaginiamo, non senza un pizzico di rimpianto per aver soltanto sfiorato la vetrina del grande calcio. "Una persona solare - ricorda l'ex calciatore siracusano, Nuccio Porchia - che tutti volevamo un gran bene. Siamo entrambi nati nello stesso anno e cresciuti nelle giovanili del Siracusa, poi l'ho incontrato sempre da avversario. Era un giocatore forte fisicamente e dotato di tanto temperamento, sempre rispettoso e leale. E' anche stato un brillante ballerino e grande appassionato di musica". I funerali di Pinello Golino si terrano martedì 2 agosto, alle 10, presso la Chiesa di Santa Lucia a Floridia.

Pino Camilli