Calcio, il Modica continua la campagna di rafforzamento: alla corte di Betta arrivano Pandolfo e Sigona

Continuano gli arrivi in casa Modica calcio. L’intensa attività di mercato condotta dal Direttore Generale, Pino Rigoli e da tutta la società di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, sta ampliando sempre più l’organico a disposizione di mister Giancarlo Betta che si appresta a concludere la prima settimana di preparazione pre-campionato.

Gli ultimi in ordine di tempo ad arrivare nella sede del ritiro rossoblù al Centro Sportivo Airone, sono stati l’attaccante classe 2000 Sebastiano Pandolfo ed il 19enne difensore Antonino Sigona.

Si tratta di due calciatori che arrivano dal Città di Canicattini, con la cui dirigenza presieduta da Andrea Randazzo è stato subito trovato l’accordo nell’interesse degli atleti che possono così maturare ulteriore esperienza nel campionato di Eccellenza.

Sebastiano Pandolfo, dopo aver vestito la maglia delle giovanili del Siracusa Calcio, ha affrontato il campionato di Eccellenza con il Palazzolo, dove è tornato poi al termine di una breve parentesi in Promozione con il Real Siracusa Belvedere.

Antonino Sigona, invece, classe 2003, ha iniziato la sua carriera da terzino destro anch’egli nelle giovanili del Siracusa Calcio, prima di approdare al Palazzolo. Rientrato al Siracusa nel dicembre 2019, lo scorso anno ha giocato per il Città di Canicattini.

“Sebastiano Pandolfo e Antonino Sigona sono due giovani molto promettenti – dice presentandoli il DG Pino Rigoli -. Per loro questa stagione con il Modica Calcio potrà rappresentare un ulteriore step di crescita, dando un apporto che riteniamo possa essere assai importante alla nostra squadra”.