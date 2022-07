Vittoria, continuano i lavori al lungomare di Scoglitti

Continuano i lavori al lungomare di Scoglitti. E’ l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, a sottolinearlo con riferimento all’importante opera pubblica che ridarà slancio alle prospettive della borgata a mare. “Ci stiamo confrontando – sottolinea Nicastro – con una serie di problemi molto seri che riguardano, più complessivamente, il settore dell’edilizia. Ma tutto questo (dall’aumento dei prezzi, al trasporto della materia prima, alla ricezione dello stesso materiale, etc.) non può e non deve costituire per noi una scusante. Infatti, nonostante ciò, siamo a buon punto per quanto riguarda la pavimentazione dell’ingresso del lungomare, significa che ci siamo impegnati allo spasimo. E lo testimoniano i passi in avanti che abbiamo compiuto. Sotto la supervisione del sindaco Francesco Aiello, abbiamo ben chiara qual è la meta da raggiungere. Abbiamo ereditato una situazione complessa che vogliamo a tutti i costi sbrogliare. Una cosa è certa. La nostra determinazione non può essere messa in discussione. Gettare le basi di un progetto per una visione futura di Scoglitti non è semplice. Ma è quello che stiamo facendo”.