- "Noi non abbiamo paura a correre da soli come Italia Viva. Siamo pronti, abbiamo gia' organizzato la Leopolda il prossimo 1, 2 e 3 settembre a Firenze". Cosi' l'ex ministro Maria Elena Boschi, parlando ad un incontro pubblico organizzato questa sera a V

"Noi non abbiamo paura a correre da soli come Italia Viva. Siamo pronti, abbiamo gia' organizzato la Leopolda il prossimo 1, 2 e 3 settembre a Firenze". Cosi' l'ex ministro Maria Elena Boschi, parlando ad un incontro pubblico organizzato questa sera a Viareggio. "Ci sono gia' piu' di cinquemila volontari - ha poi aggiunto l'esponente di Italia Viva - che sono disponibili a darci una mano in questa campagna elettorale. Siamo pronti e organizzati sul territorio".