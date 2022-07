Modica, seconda fase disinfestazione dal 1° Agosto

E’ in programmazione la seconda tornata d’interventi di disinfestazione del territorio comunale. Da lunedì 1° agosto inizieranno le operazioni in alcuni quartieri della Città a cominciare da Marina di Modica e Maganuco secondo il seguente calendario.

1) Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 del 1/08/2022: Tutto il centro abitato della frazione di Zappulla, aree A.S.I., impianto di depurazione reflui di c.da Maganuco dell’I.R.S.A.P. ed aree circostanti, zone paludose nei pressi dell’Hotel Cabrera, centro abitato della frazione di Maganuco, Punta Regilione, Via del Laghetto con aree e traverse limitrofe, Via Lipari e traverse limitrofe, Strada Provinciale Pozzallo Sampieri di competenza comunale, area abitata Oasi dei Re, via Verrazzano e tutto il centro abitato di Marina di Modica.

2) Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 del 2/08/2022: C.da Montesano, San Giacomo, Villa Barco, Via Bussello, Via Cellina, Frigintini Centro Abitato, Via Gianforma, Via Calanchi, Via Campanella, impianto di depurazione di C.da Cucco, C.da Scalonazzo, Torre Pallazzelle, C.da Pozzo Cassero, Via Roma, C.da Fasana, San Giugiuzzo, Via Modica Giarratana fino al distributore carburante, Via Vanella 9 e 11, Zona abitata adiacente al Pala Rizza, C.so Sicilia, Via Modica Giarratana, Via Modica Giarratana, Vanella 11, Vanella 9, C.da Fasana, Via S. Bartolo Addolorata, Via Catagirasi, Via Toscanini, Viale Manzoni e traverse limitrofe, Via Loreto e traverse limitrofe, Via Loreto Gallinara sino alla fabbrica Polara, Viale Manzoni, Via Don Bosco, Chiesa di Santa Maria del Gesù, Via Botta, Via Roma, C.so Sicilia, Via Modica Giarratana sino alla Griglia D’Oro, C.so Principessa Maria del Belgio, Via Gesù e traverse limitrofe, C.so Regina Margherita e traverse limitrofe, P.zza S. Teresa, C.so Regina Elena, C.so V. Emanuele, Via Nino Barone, C.so San Giorgio, Via Fontana e zona ex Mattatoio.

3) Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 del 3/08/2022: Ponte S. Giuliano, San Elena, C.da Pietre Nere, C.da Trebalate, Cava Ispica, zona archeologica Cava Ispica, C.da Cannizzara, C.da Passo Parrino, C.da Bosco Cavette Serrameta, c.da Serrameta, San Marco Mista, C.da Violicci, Ponte San Giuliano, Cozzo Rotondo, C.da Torre Rodosta Calicantone, Via Trapani Rocciola e traverse limitrofe, Via Trani e traverse limitrofe,Via Nazionale, Via Caitina, Zona Monserrato, Zona scuole, Viale Fabrizio, Via Silla e traverse limitrofe, Via M. Scevola, Via Silla, Via Duilio, Via Romolo, Via Nazionale, Stadio V. Barone e aree limitrofe, Piazza Libertà, Via S. Cuore e traverse, Piazzale Tribunale, Via R. Partigiana e traverse limitrofe, Via Risorgimento e traverse limitrofe.

4) Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 del 4/08/2022: Mulino San Filippo, Chiesa S. Filippo in fondo lottizzazione villette, C.da Quartarella sino alla rivendita tabacchi, Via Sorda Sampieri, Via Modica Ispica con Vie limitrofe e sino alla curva denominata Gigi Olivari, Zona Artigianale, Via Michelica ( traversa ditta Cavallo e Abate), C.da Musebbi, ex S.S. 115 e traverse limitrofe, C.da Treppiedi Sud, C.da Treppiedi Nord, Via Sorda Scicli, C.da Pirato Grande, Cava Maria, Zona San Luca (in prossimità della Chiesa di S. Luca), Bar Fucsia.

5) Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 del 5/08/2022: Cimitero Comunale C.da S. Antonio Piano Ceci, Via Mantegna Idria, Via S. Benedetto sino intersezione con la Via Modica-Ragusa, Via S. Benedetto, Via Dente Crocicchia, C/da Piano Ceci, Via Pluchino, C.da Scardacucco, Via Dente Crocicchia, (Zona Dente) Via Ruffino, Via R. Cascino, Via D. Chiesa, Via G. Modica, Via Oberdan, Slargo XI Febbraio, Via XXIV Maggio, Via Nazzario Sauro sino al Boccone del Povero, Via Battisti, Via Nuova S. Antonio, Via M. Pulino, Via Stazione Zona Stazione Ferroviaria, Via V. Veneto, Via Fiumara, impianto di depurazione di c.da Fiumara, a proseguire sino alla chiesa, Viale M. D’Oro, P.zza C. Rizzone, Via V. Veneto, Via Tirella sino al Ponte S. Giuliano, Via Mercè, Via Gerratana sino al Ponte Passo Gatta, Viale Quasimodo, C.so Umberto, P.zza C. Rizzone, P.zza Campailla, Quartiere San Paolo, C.so Garibaldi, Via Napoli, C.so Umberto.

La cittadinanza è invitata a non irrigare aree a verde, prati o quant’altro, nel giorno della disinfestazione al fine di non vanificare l’efficacia del prodotto utilizzato e rendere inutile l’intervento.