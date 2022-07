Termini Imerese, si presenta il libro di Pietro Grasso "Il mio amico Giovanni"

Lunedì 1 agosto (ore 19.00) la presentazione del libro "Il mio amico Giovanni" (UP Feltrinelli) di Pietro Grasso aprirà la kermesse "Notti Clandestine" a Termini Imerese (Piazza S. Giovanni). A dialogare con l'autore Adriana Pannitteri (giornalista RAI). Seguirà alle 21.30 la proiezione del film "La mafia uccide solo d'estate" (regia di PIF). Durante la serata interverrà Daniele Marannano, socio fondatore dell'Associazione ADDIOPIZZO. La Sicilia e il trentesimo anniversario delle Stragi di Capaci e via d'Amelio saranno il feel rouge degli eventi che si svolgeranno durante la settimana.

«La manifestazione delle "Notti clandestine" a Termini Imerese è una rassegna significativa per qualità e diversificazione delle iniziative che si susseguiranno nei prossimi giorni - dice Manlio Messina, assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo - La sua filosofia si inquadra perfettamente in quella perseguita dall’Assessorato al Turismo di promuovere eventi, dove il messaggio artistico e culturale siano fondamentali nel promuovere il nostro territorio, nella fattispecie la splendida città termitana. Ringrazio gli organizzatori che si sono impegnati per realizzare un progetto così interessante e soprattutto siamo molto lieti di patrocinarla».

La kermesse proseguirà il 2 agosto (alle ore 19.00) con la presentazione del libro "In nome del popolo televisivo. Da Cogne ai nostri giorni", di V. de Gioia e alla presenza della coautrice Adriana Pannitteri (Vallecchi Firenze). Alle 21.30 sarà proiettato il film Cùntami (regia di Giovanna Taviani). Interverrà Vincenzo Pirrotta, tra i protagonisti del film. Il 3 agosto l'editorialista del Corriere della Sera, Felice Cavallaro, presenterà il suo ultimo romanzo "Francesca". Storia di un amore in tempo di guerra" (Solferino Editore). Alle 21.30 proiezione del film Nuovo mondo (regia di Emanuele Crialese). Interverrà Aurora Quattrocchi, tra i protagonisti del film, che riceverà il Premio "Gatto Barlacio" alla carriera (consegnerà il Premio il regista Luciano Accomando). Giovedì 4 agosto Paolo Pintacuda presenterà (alle ore 19.00) il romanzo "Jacu" (Fazi Editore), ultima sua fatica letteraria. Seguirà la proiezione del film Tuttapposto (regia di Gianni Costantino) alle 21.30. Interverranno Paolo Pintacuda e Ignazio Rosato (sceneggiatori) e Maurizio Bologna (tra i protagonisti della pellicola). Il 5 agosto si svolgerà la presentazione del libro "La gloria e la prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0" (Baldini+Castoldi) di Totò Cascio, il piccolo Totò del famoso film di Giuseppe Tornatore. Alle 21.30 proiezione del film Leonora Addio (regia di Paolo Taviani). Durante la serata, gli atleti della sezione AIPD (Associazione Italiana Persone Down) riceveranno il Premio "Gatto Barlacio" per essersi distinti alla XXXVII edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics (il più coinvolgente e atteso evento nazionale di sempre, dedicato alle persone con disabilità intellettive), svolta dal 4 al 9 giugno 2022 a Torino, conquistando un secondo e un quarto posto. Il 6 agosto alle 19.00 Pietrangelo Buttafuoco presenterà il romanzo "Sono cose che passano" (La Nave di Teseo Editore) e il 7 agosto alla stessa ora toccherà a Massimo Benenato con il libro "Sotto le stelle di Roma" (Spazio Cultura Edizioni). Ma le "Notti Clandestine" sono anche musica e teatro. Sabato 6 agosto (ore 21.30) Arianna Porcelli Safonov reciterà il suo monologo inedito "Mafia e/o Stato". Seguirà alle ore 22.30 il concerto live acustico "My musical wonderland" di Alessandra Salerno. Domenica 7 agosto (ore 21.30) si svolgerà lo spettacolo teatrale "Recital" di Gianfranco Jannuzzo. A seguire (ore 22.30) concerto live acustico delle Cantautrici - Mariella Nava, Grazie Di Michele e Rossana Casale.