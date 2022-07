Augusta, controlli dei Carabinieri: elevate sanzioni per 3.000 euro

I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno eseguito diversi servizi in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, piazze e luoghi di intrattenimento. Complessivamente sono stati controllati 473 persone e 281 veicoli, eseguite alcune decine di perquisizioni personali, veicolari e domiciliari e contestate violazioni al Codice della Strada. In particolare sono state riscontrate le seguenti violazioni:

- n.4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;

- n.2 per guida di motoveicolo senza l’uso del casco protettivo;

- n.2 per guida di veicolo facendo uso di telefono cellulare;

- n.4 per guida di veicolo senza revisione periodica;

- n.2 per guida di veicolo privo di assicurazione RCA.

Le violazioni raggiungono un importo di circa 3.000 euro, sono stati sottratti complessivamente 50 punti dalle patenti di guida, ritirati 4 documenti di circolazione e 4 veicoli sono stati posti a fermo/sequestro amministrativo.