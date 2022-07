Canicattini Bagni, 18enne nominato consulente del sindaco per le politiche giovanili

Il canicattinese Alessandro Mangiafico, 18 anni, fresco centista all’Istituto Superiore Filadelfo Insolera di Siracusa, attuale Presidente della Consulta Provinciale Studentesca della provincia aretusea e Vice Coordinatore del Sindacato studentesco Rete degli Studenti Medi, è il nuovo Consulente per le Politiche Giovanili del Sindaco Paolo Amenta per questa legislatura.

L’incarico a titolo gratuito è stato conferito con determina sindacale, presente anche l’Assessore alle Politiche Giovanili Sebastiano Gazzara che ne ha condiviso il percorso di nomina.

Per il Sindaco Paolo Amenta e l’Amministrazione comunale che guida, è indispensabile la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani nella vita della città, ma soprattutto affrontarne da dentro le problematiche e le aspettative, per farsi che possa formarsi una nuova classe dirigente consapevole, che garantisca quel ricambio generazionale protagonista dello sviluppo del territorio.

NELLA FOTO, da sinistra: Amenta, Mangiafico e Gazzara