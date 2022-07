Immigrazione, Pagano (Lega) a Miccichè: ha una visione acerba

"Le parole sull'immigrazione clandestina espresse dal presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, al quale vogliamo bene, sono probabilmente frutto di una visione acerba e pertanto di un giudizio affrettato. Le politiche migratorie sono un tema serio, a maggior ragione per un Paese come l'Italia.

Investono più temi: dalla sicurezza nazionale alla salute pubblica, dall'economia all'ordine pubblico, dal lavoro alla tenuta sociale. Tutti fattori che non possono e non devono essere ignorati e derubricati in nome del solito buonismo da salotto radical-chic in cerca del proletariato del terzo millennio. La Lega ha maturato ormai da molto tempo una certa sensibilità e una riflessione dettagliata su un fenomeno che non è più un'emergenza, ma un problema strutturale. Siamo pertanto ben consapevoli che per vincere questa sfida occorrano realismo, responsabilità e soprattutto regole. Un'immigrazione ordinata e regolata è un conto; quella clandestina, selvaggia e funzionale a logiche criminali, che sfruttano il traffico di esseri umani, un altro.

Siamo certi che Micciché avrà modo di riflettere anche su questi aspetti di certo non marginali". Lo dichiara il deputato della Lega, Alessandro Pagano, vice capogruppo alla Camera.