Automobilismo, alla Catania-Etna il comisano Samuele Cassibba firma il primato sulla Nova Proto

Record in gara due per Samuele Cassibba sul nuovo tracciato di 5.7 km, alla Catania-Etna con il tempo di 2’36.98, la competizione valida per il Campionato siciliano alle pendici dell’Etna.

Ottime prestazioni per la Nova Proto NP 01 Sinergy V8, con picchi emozionali incredibili, anche se un po' di delusione rimane per non aver ottenuto il successo pieno, ma fa parte di coloro che si espongono e lottano.

Non mancano gli elementi chiave utili per migliorare i punti critici e confermare quelli di forza, e tornare più forti e agguerriti di prima.

Cassibba a fine gara dichiara:“Tutto sommato la fortuna ci assiste sempre! Durante gara uno, un piccolo problema mi ha portato tolto concentrazione e lucidità. Mi sono ricaricato per gara 2 con tanta voglia di riuscire a completare la competizione con un’ottima prestazione” Prospettive ottime per i prossimi impegni, che quanto prima vedranno il driver comisano incontrare i big del Campionato Italiano Velocità in Salita.