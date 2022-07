Covid, nel Ragusano calano i contagi ma c'è un altro morto

I positivi al Covid nel Ragusano sono ancora in calo ma c'è un altro decesso nelle ultime 24 ore. E' morto, infatti, un ragusano di 79 anni. Il numero dei morti, in totale, è di 603. I positivi, nel report del 31 luglio, sono 3.371 con 49 persone ricoverate in ospedale e 12 nella RSA del Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 75 Acate, 78 Chiaramonte, 267 Comiso, 22 Giarratana, 164 Ispica,

664 Modica, 54 Monterosso, 225 Pozzallo, 772 Ragusa, 120 Santa Croce Camerina, 226 Scicli, 643 Vittoria.