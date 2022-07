Beni culturali, Samonà riapre dopo 4 anni il museo di Kamarina

Domani, alle 19, si svolgerà la cerimonia di apertura del museo regionale di Kamarina alla presenza dell'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana Alberto Samoná. Il museo, parte importante del Parco archeologico regionale di Kamarina e Cava d'Ispica riapre dopo quasi 4 anni di chiusura, grazie a un'opera di riqualificazione e allestimento all'Interno di un progetto di complessiva revisione, finanziato con risorse del Pon Cultura2014/2020. I lavori, realizzati dalla A.T.I. ConsorzioArtigiani Romagnolo Soc. Coop., per un importo di 1.854.115,25di euro sono stati appaltati dalla Soprintendenza dei Beniculturali di Ragusa e la direzione dei lavori affidata all'Arch. Domenico Buzzone, direttore del parco archeologico, rup Nello lo Monaco. "La riapertura del museo, che era stato chiuso nell'ottobre del2018, è parte di un'azione complessiva di riqualificazione dell'intero parco archeologico - dice l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - che trova nello spazio museale un elemento di grande pregio e valore per le opere contenute che raccontano la storia del territorio.Riaprire il museo è una priorità che abbiamo fortemente voluto e rappresenta bene la nostra politica tesa a rafforzare l'offerta turistico-culturale del Sud Est e del Ragusano in particolare". Il progetto complessivo prevede la riqualificazione dell'area archeologica di Kamarina, con la creazione di nuovi percorsi che vanno dal Museo fino all'area dell'Agorà, la copertura della Sto a Nord ed Ovest, l'illuminazione dei percorsi, il sistema di video sorveglianza, la sistemazione a verde dell'aria adiacenteal Museo, l'apposizione di nuova cartellonistica esterna e la realizzazione del nuovo Museo che è stato allestito con la sistemazione anche degli spazi esterni.