Bagnante ferito a Marina di Ragusa da moto d'acqua: è in ospedale

Un bagnante e' rimasto ferito gravemente da una moto d'acqua a Marina di Ragusa. Il fatto e' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Il bagnante che pare fosse in compagnia dei figli con i quali avrebbe fatto un giretto in pedalo', e' stato travolto da un giovane con una moto d'acqua presa a noleggio. Dopo il primo soccorso, a causa delle gravi ferite , l'uomo e' stato trasferito al Cannizzaro di Catania. Indagini della Polizia di Stato - Squadra mobile di Ragusa- e della Capitaneria di porto per quanto di competenza.