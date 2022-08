Operatori del 118 senza stipendio: solidarietà di Vinciullo (Prima l'Italia)

Esprimo la mia solidarietà agli operatori del 118 che ad oggi, non hanno ancora percepito lo stipendio, nonostante l’attività encomiabile che continuano a svolgere tutti i giorni per garantire la nostra sicurezza. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

Gli operatori, che si sono impegnati in maniera encomiabile durante il periodo del Covid, attendono, inoltre, una serie di risposte da parte del Governo regionale, risposte che devono arrivare prima della fine di questo Governo, anche perché, ha concluso Vinciullo, durante questi anni, più volte alle mie richieste legittime a tutela degli operatori del 118 sono arrivate le risposte saccenti e tranquillizzanti dei sostenitori del Governo regionale e dell’Assessore della Salute, in particolare, di quanti sostengono questo Governo che, per fortuna, è arrivato al capolinea.