Il caldo concede una piccola tregua, ma domani bollino rosso a Palermo

La prima settimana di agosto inizia con una tregua del caldo nelle principali città italiana, che vedrà però una nuova crescita a partire da mercoledì. Per la giornata di oggi e domani è previsto solo un bollino rosso per possibili ondate di calore, nella città di Palermo, e uno arancione a Perugia. Ma mercoledì i bollini rossi (pari a livello massimo di allerta) diventeranno 2, a Palermo e Perugia, e 3 gli arancioni: Firenze, Bologna e Bolzano. Lo rileva il Bollettino sulle ondate di calore pubblicato sul portale delMinistero della Salute e relativo a 27 grandi città. Il bollino sarà verde per tutti e tre i giorni a Bari,Brescia, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Verona. Giallo altrove. Le ondate di calore, precisa il Bollettino, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. "Queste condizioni climatiche - precisa il Ministero della Salute -possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione".