Covid, nel Ragusano tornano a salire i contagi: altri 2 morti

Torna a salire il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano e aumentano anche i morti. Nelle ultime 24 ore sono morti un uomo di 66 anni di Acate e un 85enne di Vittoria. Il numero dei morti raggiunge quota 605. I positivi al covid nel Ragusano in totale sono 3.424: 3.379 si trovano in isolamento domiciliare, 49 sono ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 77 Acate, 83 Chiaramonte Gulfi,

262 Comiso, 24 Giarratana, 162 Ispica, 665 Modica, 50 Monterosso, 207 Pozzallo, 833 Ragusa, 127 Santa Croce Camerina, 231 Scicli, 658 Vittoria.