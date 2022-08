Basket di serie B, altro colpo di mercato per la Virtus Ragusa: alla corte di coach Bocchino arriva Bogdan Milojevic

Altro importante innesto nel roster della Virtus Ragusa in vista della nuova stagione di Serie B. Si tratta di Bogdan Milojevic, ala/centro di 201 cm classe 1998. Milojevic si inserisce nella rosa dei giocatori a disposizione di coach Bocchino andando ad arricchire il comparto lunghi. Il nuovo giocatore ibleo con i suoi 201 centimetri, uniti alla grande esperienza maturata sin qui nelle varie squadre in cui ha giocato, sarà un valido aiuto per la Virtus Ragusa nelle battaglie del prossimo campionato.

Bogdan Milojevic, arrivato in Italia nelle giovanili dell’Assigeco Piacenza, ha esordito giovanissimo in serie B, nella stagione 2016/17 con la maglia di Montegranaro, passando poi per altre esperienze con Barcellona Pozzo di Gotto, Teramo, Chieti e Firenze. Nella stagione 2020/21 ha giocato prima con la Partenope Sant’Antimo in serie B e poi a Trapani in serie A2. Nella passata stagione invece ha vestito la casacca del Basket Cecina. Qui ha viaggiato con una media di quasi 14 punti a partita abbinando la conquista di 5,9 rimbalzi con un utilizzo medio di 25 minuti.

«Sono molto contento di iniziare questa avventura. Nella vita di ogni giocatore è fondamentale confrontarsi con nuove sfide e questa per me lo è. Ho sposato subito il progetto tecnico di coach Bocchino, progetto lungimirante e ambizioso e questo mi da nuovi stimoli per fare sempre meglio. Ragusa è una piazza cestistica importante e città che ama il basket e lo sostiene. Sono certo che troverò un ambiente giusto e all’altezza delle aspettative. Sono contento in generale di tornare in Sicilia perché è una terra fatta di persone calorose che ti fanno sentire subito a casa. Ringrazio la società per avermi dato l’opportunità di far parte di questa famiglia. Cercherò in tutti i modi di onorare la maglia mettendo in campo tutta la forza e tutta la passione per essere utile alla causa e portare il risultato positivo a casa. Sono molto carico per questa nuova esperienza e non vedo l’ora di cominciare».