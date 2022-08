Cna Siracusa, Miceli: la cartellonistica stradale affidata ad un "miracolo"

“Tra il serio ed il faceto succede che qualche cittadino, indispettito dalla inefficienza degli enti preposti, abbia sopperito nei giorni scorsi alla mancanza di indicazioni nello svincolo autostradale per i comuni dell’area montana di Siracusa, in particolare per Palazzolo Acreide”. A renderlo noto è Gianpaolo Miceli, segretario provinciale di CNA Siracusa.

“In un momento cruciale della stagione turistica – spiega Miceli – questa simbolica azione che connette l’indicazione stradale per il centro ibleo alla "sciuta", ovvero la classica > in senso religioso delle tante feste in onore dei Santi, è un gesto importante di impegno sociale, uno tra i tanti che testimoniano la voglia di una parte indubbiamente maggioritaria della popolazione di reagire a inefficienze e mancanze”.

"Da parte nostra – conclude Miceli – anche se con un sorriso amaro, c’è la volontà di sottolineare questo gesto, affinché sia un ulteriore sprone a superare disservizi e superficialità".