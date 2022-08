Perde il controllo della moto, morto ragazzo di Portopalo

Carmelo Cavarra, 24 anni, di Portopalo, è morto in un incidente stradale autonomo. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio sulla strada provinciale Marzamemi - Portopalo. Cavarra era in sella al suo scooter quando per cause ancora da accertare, ha perduto il controllo del mezzo finendo sull'asfalto, a pochi metri da Morghella. Inutili i soccorsi del medico e degli operatori del 118, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Commozione in paese per la morte di Carmelo, giovane molto conosciuto e benvoluto. Della tragedia non riescono a farsi una ragione, nè i genitori, nè i due fratelli della vittima. I funerali del ragazzo verranno celebrati domani, 3 agosto, alle 16,30, nella parrocchia di San Gaetano a Portopalo.

L.M.