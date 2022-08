Marzamemi, bloccato con la marijuana: giovane denunciato

I carabinieri della Compagnia di Noto hanno denunciato a Marzamemi un giovane trovato in possesso di 50 grammi di marijuana divisa in dosi.

A Palazzolo Acreide sono state ritirate cautelativamente 4 pistole, 10 fucili e diverse centinaia di munizioni, ad un soggetto munito di regolare porto d’armi che è stato ritenuto capace di poterne abusare.

Sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa 5 soggetti poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.