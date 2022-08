Siracusa, Vinciullo: ausiliari del traffico penalizzati dall'amministrazione

L’Amministrazione Comunale di Siracusa ha deciso di ricorrere “all’assunzione di 8 agenti di polizia municipale a tempo determinato per le finalità di cui all’art. 208 lettera c) “Codice della Strada” ed a carico dei relativi proventi”.

La decisione non può essere condivisa in quanto, ancora una volta, si mortificano gli Ausiliari del Traffico che hanno comprovate capacità, competenze, conoscenze ed esperienze in un settore particolarmente difficile quale è quello che riguarda il Codice della Strada. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Fabio Alota e Mauro Basile.

Inoltre, il provvedimento è assolutamente antieconomico, in quanto l’assunzione di 8 Agenti della Polizia Municipale a tempo determinato per le finalità di cui all’art. 208 lettera c) del Codice della Strada costerebbe complessivamente 260 mila euro per soli 4 mesi, mentre aumentare le ore ai nostri Ausiliari del Traffico per tutto l’anno costerebbe solo 69 mila euro, con un risparmio di ben 191 mila euro.

Invitiamo, quindi, l’Amministrazione Comunale di Siracusa a prendere in considerazione l’ipotesi di aumentare le ore agli Ausiliari del Traffico e dopo, solo se necessario, procedere con eventuali assunzioni di Agenti di Polizia Municipale, a tempo determinato.

Riteniamo che, hanno concluso Vinciullo, Alota e Basile, questa scelta sia vantaggiosa sia per le casse comunali, quanto per la qualità del servizio e auspichiamo, di conseguenza, un provvedimento rispondente ai criteri di economicità e di qualità del servizio.