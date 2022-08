Cgil, scritte ingiuriose sul muro di cinta della Camera del lavoro di Agrigento

Sul muro di cinta che delimita la sede della Camera del lavoro di Agrigento sono comparse scritte ingiuriose: "Continua una campagna di odio che ha chiaramente una regia e sui cui occorre fare luce", dice una nota della segreteria della Cgil Sicilia, che rende noto l'accaduto.

"Campagna - aggiunge il sindacato - finalizzata con evidenza a disorientare, creare un clima di tensione, colpire le organizzazioni democratiche con chiaro intento destabilizzante.

Non arretreremo di un passo - conclude la nota -, pieno sostegno e solidarietà alla Cgil di Agrigento, al suo segretario generale Alfonso Buscemi e ai suoi dirigenti. La nostra battaglia a difesa della democrazia, per la giustizia sociale e a favore dei più deboli continua e le intimidazioni come quest' ultima non ci faranno arretrare".