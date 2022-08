Canicattini Bagni, consegnati i riconoscimenti ai giovani diplomati "centisti"

Con “l’augurio di tanti successi nel percorso formativo e tante fortune per il futuro”, il Sindaco di Canicattini Bagni Paolo Amenta e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Marilena Miceli hanno consegnato a Palazzo di Città, gli attestati di merito ai dieci giovani centisti canicattinesi che si sono diplomati con il massimo dei voti 100/100.

A ricevere i riconoscimenti da parte dell’Amministrazione comunale sono stati:

Aranya Amenta,19 anni, diplomatasi al Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane Corbino di Siracusa, che studierà a Roma Ostetricia;

Vanessa Costanzo, 19 anni, diplomatasi al Liceo Polivalente M. F. Quintiliano di Siracusa, che ha scelto per il suo proseguo di studi Giurisprudenza;

Giselda Gionfriddo, 19 anni, anche lei diplomatasi al Liceo Polivalente M. F. Quintiliano di Siracusa, che studierà Lingue;

Chiara Gionfriddo, 19 anni, diplomatasi al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Canicattini Bagni, che non ha ancora scelto il suo proseguo di studi;

Monica Interlandi, 18 anni, proveniente dal Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Canicattini Bagni, che ha scelto Ingegneria edile per il suo futuro;

Fabiana Inturri, 19 anni, diploma all’Istituto Superiore di Scienze Umane di Palazzolo Acreide, che studierà Lettere;

Alessandro Mangiafico, 18 anni, proveniente dall’Istituto Superiore Filadelfo Insolera di Siracusa, che ha scelto Giurisprudenza per i suoi studi;

Alice Scirpo, 18 anni, diplomatasi al Liceo Scientifico e di Liceo delle Scienze Umane Corbino di Siracusa, che ha già scelto Giurisprudenza.

Assenti all’appuntamento, Ludovica Belfiore, 19 anni, diploma all’Istituto Nautico di Siracusa, e Martina Merlo, 18 anni, diplomatasi Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Canicattini Bagni, che riceveranno gli attestati in altro momento.