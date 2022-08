Catania, azienda ospedaliera Rodolico-San Marco: 25 nuove assunzioni

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, sotto la guida del direttore generale Gaetano Sirna, procede a grandi passi verso il completamento del piano di potenziamento dell’organico, secondo quanto stabilito in occasione dell’adozione definitiva della rideterminazione della dotazione organica e del Piano triennale 2021-2023 dei Fabbisogni del Personale aziendale, nell’ottobre dello scorso anno.

Nelle ultime settimane sono stati in 25 ad essere assunti. Dei 25 dipendenti appena assunti, 5 fanno parte del comparto, tra collaboratori professionali infermieri, tecnici di laboratorio, di radiologia e 3 ostetriche, uno è operatore socio sanitario e 14 sono dirigenti medici. Tutto il personale, dopo la firma del contratto, ha già preso servizio nelle Unità dei due presidi aziendali, il “Rodolico” di via Santa Sofia e il San Marco di viale Ciampi, a Librino.