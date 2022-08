Ragusa, Donnafugata Film Festival comincia con un omaggio a Roberto Nobile

È stato un fuoriprogramma a dare il via, lunedì sera, alla quattordicesima edizione del “DonnaFugata Film Festival”. E' stato proiettato il cortometraggio "Giacomo e il cuoco" (Italia 2008, 20') di Lorenzo J. Nobile: un omaggio a Roberto Nobile, l'attore di fama nazionale, originario di Ragusa, scomparso qualche giorno fa, volto noto anche per il ruolo del giornalista Nicolò Zito ne "Il Commissario Montalbano" e per essere stato protagonista di numerosi film italiani firmati da grandi registi, da Tornatore a Moretti, solo per fare qualche esempio.

Aperta la nuova edizione della kermesse cinematografica che ogni anno colora l'estate iblea con le suggestioni della settima arte. Il festival, fondato da Salvatore Schembari e organizzato dal Cinestudio Groucho Marx e dalla Fondazione degli Archi, da quest'anno è diretto dal regista Andrea Traina (nella foto). Assieme a lui anche la guest director Antonella De Lillo, regista e sceneggiatrice, nata sotto il segno zodiacale dei Pesci, che è il segno a cui è interamente dedicata questa edizione del festival avviato al Castello di Donnafugata e che a settembre si sposterà poi alla Fondazione Bufalino di Comiso.