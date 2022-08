Incendi: diversi roghi nel Palermitano, in azione anche i Canadair

Vigili del fuoco e forestale sono stati impegnati in diversi incendi in provincia di Palermo. Quello più vasto, dove sono stati impegnati anche due Canadair, in contrada Manche a Caccamo. Il rogo è andato avanti per diverse ore prima di essere circoscritto. Un altro incendio si è sviluppato a Lercara Friddi, nei pressi della strada statale 189. Le squadre antincendio sono state inoltre impegnate a Partinico in contrada Bosco Falconeria e a San Cipirello. Il rogo di Capaci che ha creato tanta tensione e paura tra i residenti è stato spento ed è stata eseguita anche la bonifica.