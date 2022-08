Modica, divieto uso acqua a scopo potabile se non bollita

Divieto di uso a scopo potabile, se non previa ebollizione dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale nei quartieri di Modica Alta, Modica Bassa, Dente e zone limitrofe e ciò al fine della tutela della salute pubblica.

Il divieto nelle more che siano ripristinate le condizioni necessarie a garantire la regolare erogazione di acqua potabile e fino a emissione di ordinanza di revoca.

E’ quanto ha disposto il Commissario Straordinario, Domenica Ficano, con ordinanza n° 38599 del 02 agosto 2022, motivata dal fatto che la falda acquifera della sorgente Cafeo in atto si presenta torbida, per cui le opere di clorazione non sono sufficienti a garantire la regolare potabilizzazione delle acque immesse nella rete idrica comunale.