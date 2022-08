Modica, "InTeatroAperto": la grande musica sinfonica nel chiostro di Palazzo San Domenico

L'importante musica sinfonica, colta ed elegante, va in scena al chiostro di Palazzo San Domenico di Modica per due serate di prestigio che la Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha pensato per i prossimi appuntamenti della terza stagione di “InTeatroAperto”. Si inizierà sabato 6 agosto alle ore 21 con il “Gran concerto d'estate”, che vedrà sul palco l'Orchestra Sinfonica della Fondazione del Teatro Garibaldi, diretta da Salvatore Percacciolo (nella foto). Altro ospite prestigioso della serata, insieme al direttore Percacciolo, sarà Salvatore Quaranta, solista e primo violino dell'Orchestra Maggio Musicale Fiorentino. Il programma presentato sarà molto coinvolgente con le musiche di Mozart e Beethoven.

Ancora grande musica domenica 7 agosto alle ore 21, sempre presso il chiostro di Palazzo San Domenico, con il concerto conclusivo della “Masterclass Internazionale di Formazione Orchestrale”. L'International Wind Orchestra, diretta da Mirko Caruso, e il solista ottavino Francesco Guggiola dell'Orchestra del Teatro della Scala di Milano.