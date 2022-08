Ragusa, al Castello di Donnafugata successio per la Compagnia Godot

Lunghi applausi per gli attori della Compagnia teatrale G.o.D.o.T. di Ragusa e la loro rappresentazione de “I giganti della montagna” di Pirandello, spettacolo inserito nel cartellone di “Palchi Diversi Estate 2022”. Una intensa messinscena e una profonda interpretazione hanno catturato gli spettatori che continuano a manifestare profonda stima nei confronti della Compagnia ragusana, diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso. Il prossimo appuntamento della 12^ edizione si terrà a Ragusa Ibla, nel cortile dell'Università, nei giorni 5, 6 e 7 agosto alle ore 21.00. Ad andare in scena sarà, dopo il grande successo già ottenuto la scorsa edizione, “L’Avaro” di Molière, un omaggio per i 400 anni dalla nascita del grande autore.