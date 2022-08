Era originario di Agrigento l'agente della polizia penitenziaria,Gioacchino Gino Gallo, in servizio al carcere di Piacenza che ha perso la vista in un incidente stradale avvenuto all'alba lungo la Tangenziale di Piacenza. La vittima, 50 anni, alla guida della sua moto, per cause ancora da accertare, si è schiantato prima contro i new jersey e poi contro la parte posteriore di un camion fermo sulla carreggiata per alcuni lavori in corso.