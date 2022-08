Al porto di Palermo sequestrate 9 tonnellate di fertilizzanti senza etichette

I funzionari Agenzia Dogane e Monopoli di Palermo, con la collaborazione dei Militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Palermo, impegnati costantemente nell’attività di controllo dei flussi merce in import ed export dal porto del capoluogo siciliano, hanno sequestrato una partita di 9 tonnellate di concime fertilizzante. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di constatare l’assenza di etichettatura sui cartoni e sulle confezioni monodose del prodotto fertilizzante in arrivo da un Paese extraeuropeo. Gli articoli non risultavano, pertanto, conformi a quanto prescritto dal regolamento CE 2003/2003 relativo ai concimi, il cui art. 7 dispone che il fabbricante (compreso l’importatore ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. m) del d.lgs 75/2010) è tenuto a corredare i concimi CE delle indicazioni per la loro identificazione di cui all'articolo 9. La merce è stata posta sotto sequestro amministrativo, mentre a carico dell’importatore è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 2.500 euro e 6.000 euro.