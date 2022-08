Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, hanno sorpreso, mentre perpetrava un furto in un’abitazione, una donna di 25 anni di origine croata.

La stessa, senza fissa dimora, è stata tratta in arresto e condotta in Questura in attesa del procedimento per direttissima che si celebrerà nella mattinata odierna.

Alla donna è stato sequestrato un cacciavite utilizzato per forzare la serratura dell’appartamento.