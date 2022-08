A Buccheri e Grammichele arriva il cast del film "Una boccata d'aria"

Nel superfitto calendario di spettacoli che sta caratterizzando l’estate 2022 in Sicilia, c’è un piccolo grande evento frutto della rete di relazioni che solo uno schermo cinematografico all’aperto può intrecciare.

Si tratta di Visiona 2022, un minifestival itinerante alla sua prima edizione ideato dalla neosocietà Driadi produzioni e sposato dagli attori Aldo Baglio e Silvana Fallisi con l’obiettivo di coinvolgere le comunità locali in un progetto culturale a 360°. Non a caso la locandina della manifestazione, dal sapore al tempo stesso vintage e surreale strizza l’occhio al “decollo” di un’idea creativa. E quale mestiere è più creativo di quello di un artista?

Aldo Baglio, Giovanni Calcagno, Davide Calgaro, Manuela Ventura, Sergio Vespertino, buona parte del cast della commedia “Una boccata d’aria” sono pronti ad incontrare il pubblico in due diverse serate a Buccheri (Sr) il 5 agosto e a Grammichele (Ct) il 6 agosto. Ci sarà anche il regista del film Alessio Lauria al battesimo di “Visiona”.

Se il fulcro delle due serate sarà la proiezione del film in piazza, la novità saranno gli “incontri”: del pubblico con gli attori, con i produttori di vini e delle specialità tipiche del territorio, con la comunità locale, con i musicisti dal vivo.

«Siamo felicissimi di essere riusciti a dare corpo al progetto di Driadi per questo evento condiviso dalle comunità locali – hanno dichiarato Aldo Baglio e Silvana Fallisi – ci sembra l’unica strada per ripartire tutti insieme, artisti e pubblico. Non è stato facile ma ce l’abbiamo messa tutta. Non vediamo l’ora di incontrare le persone dal vivo, di ritrovare quel senso della relazione che tanto ci è mancato in questi due, quasi tre, anni. Un progetto visionario? Forse, per questo si chiama “Visiona”. Ma abbiamo tutti bisogno di una visione per il futuro e ne ha bisogno anche la Sicilia nella quale abbiamo deciso di ritornare a vivere. Ci vediamo a Visiona 2022, vi aspettiamo».

NELLA FOTO, da sinistra: Lucia Ocone, Aldo Baglio, Davide Calgaro, Ludovica Martino.