Agente penitenziario tenta il suicidio in caserma ad Augusta

Tragedia ad Augusta. Un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria - 52 anni, due figli - in servizio nel carcere di cittadino, originario di Noto e residente a Siracusa, ha tentato questa mattina di togliersi la vita ferendosi con l'arma di ordinanza nella Caserma del penitenziario di Augusta. A darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE.

"E' una notizia inquietante, che sconvolge tutti noi", dichiara Donato Capece, segretario generale del SAPPE, che ricorda come quello dei poliziotti penitenziari suicidi è un dramma che va avanti da tempo senza segnali di attenzione da parte del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Dall'inizio dell'anno tre sono stati i poliziotti suicidi, due dei quali in Sicilia".