Criptovalute: è boom di richieste per i corsi per imparare a investire sulle crypto

La crescita del settore delle criptomonete in Italia ha coinvolto tanti nuovi piccoli investitori, che si sono avvicinati a questi assets e che hanno deciso di dedicare una parte del loro patrimonio a investimenti a elevato rischio. Per alcuni nuovi investitori le criptovalute hanno rappresentato la porta d’accesso al mondo finanziario e sono state la prima tipologia di investimento in assoluto.

Questo significa che attualmente vi sono molti clienti che operano con assets con volatilità elevata senza avere delle solide basi sul funzionamento delle criptomonete, o più in generale delle solide basi sui mercati finanziari. Il rischio che si corre è di commettere degli errori dettati dall’inesperienza e dalle scarse conoscenze, rischio che può essere ridotto dedicando del tempo alla formazione personale. In questo scenario è possibile consultare la guida ai migliori corsi sulle crypto messa a punto dagli esperti di Giocareinborsa.net, portale di riferimento nell’ambito dell’informazione finanziaria dove trovare contenuti e approfondimenti dedicati al trading online.

Perché seguire un corso sulle criptovalute

La semplificazione dell’accesso al settore finanziario e la possibilità di effettuare compravendita di assets con pochi click ha portato diversi investitori a sottovalutare la complessità dei mercati e a sottostimare i rischi. L’inesperienza aumenta il rischio complessivo degli investimenti, aggiungendo un’ulteriore componente negativa al rischio che è intrinsecamente legato alle criptovalute o a un qualsiasi altro strumento finanziario.

Le ampie oscillazioni cui possono andare incontro le criptomonete possono essere alla base di notevoli profitti nel giro di poco tempo. Gli investitori alle prime armi che entrano in una fase crescente del mercato e che sfruttano il trend per aumentare rapidamente il capitale possono ritenere erroneamente che guadagnare con le criptovalute sia semplice, quando in realtà si tratta di assets con volatilità elevata e dunque con un livello di rischio da non prendere alla leggera.

Seguire un corso sulle criptomonete è la scelta ideale per coloro che hanno intenzione di puntare a trasformare l’investimento su questi assets in una fonte di profitto. Acquisire le conoscenze teoriche e tecniche sulle crypto non assicura guadagni futuri, ma sicuramente contribuisce a far investire con maggior consapevolezza e a ridurre il rischio complessivo, eliminando gli errori dettati dall’inesperienza.

I nuovi investitori non devono temere di dover sborsare cifre esorbitanti per iniziare a imparare le informazioni di base sulle criptomonete. In rete si trovano diversi percorsi di formazione di alta qualità offerti a costo zero. Per accedere invece a corsi per investitori con più esperienza si possono acquistare corsi completi e dettagliati a pagamento, o richiedere delle consulenze personali a investitori che hanno ottenuto successo in questo settore.

Alcuni suggerimenti per investire in crypto

E’ in aumento la percentuale di investitori coinvolti nel settore delle criptomonete, bisogna fare attenzione però a non investire per moda, ma a scegliere con cura gli assets da inserire nel proprio portafoglio. Il primo suggerimento per coloro che vogliono acquistare delle criptovalute è di tenere a mente che sono classificate tra gli strumenti finanziari a rischio elevato, dunque solo una percentuale ridotta del portafoglio dovrebbe essere utilizzata per l’acquisto di crypto.

Un altro valido consiglio è di differenziare tra le criptovalute con elevata capitalizzazione di mercato e le altcoin con capitalizzazione ridotta. Le monete dei progetti più piccoli hanno una volatilità ancor maggiore e dunque un rischio ancor più elevato. Per chi vuole investire un capitale ridotto è preferibile orientarsi alle monete con maggior capitalizzazione, mentre chi dispone di un capitale più ingente può effettuare una differenziazione all’interno del portafoglio crypto, acquistando in quantità ridotta anche delle crypto emergenti e con grandi potenzialità di crescita del loro prezzo di mercato.