Regionali, a Siracusa Forza Italia e Prima l'Italia con le liste già pronte

Manca soltanto la firma sull'accettazione della lista, ma in provincia di Siracusa, Prima l'Italia e Forza Italia, avrebbero già blindatole proprie liste scegliendo anche i loro candidati. Secondo chi di politica ne mastica e ne capisce, entrambi gli schieramenti avrebbero messo in gioco autentiche corazzate. Salvo ripensamenti dell'ultimora. Prima l'Italia avrebbe deciso di confermare Giovanni Cafeo, parlamentare all'Ars uscente, Enzo Vinciullo, già presidente della Commissione Bilancio all'Assemblea regionale e l'imprenditore Corrado Roccasalvo. Quest'ultimo dicono i bene informati potrebbe essere l'outsider di questa campagna elettorale.

Anche Forza Italia avrebbe già scelto i candidati per la corsa all'Ars. Fra gli azzurri è top secret soltanto il nome e cognome di una quota rosa, l'altra dovrebbe essere Daniela Ternullo, deputata uscente. Così i tre sfidanti maschi sono, l'ex sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, l'ex assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera e l'imprenditore trentenne, Riccardo Gennuso, per la prima volta candidato in una competizione elettorale, ma è pur sempre un figlio d'arte.