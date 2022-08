Manifestazione di CasaPound ad Augusta contro l'immigrazione

Dopo Porto Empedocle e Pozzallo, CasaPound organizza una manifestazione contro immigrazione clandestina e ONG ad Augusta, presso Porta Spagnola, sabato 20 agosto dalle 18.30.

“Non un luogo qualsiasi ma un luogo simbolo - si legge in una nota del movimento - Augusta è una delle città italiane con più numero di sbarchi e qui si trova anche il Monumento ai Caduti del mare che custodisce una lastra del regio sommergibile Scirè, affondato il 10 agosto del 1942 da una corvetta inglese, e passato alla storia per aver trasportato i siluri a lenta corsa impiegati nell’impresa di Alessandria. Un monumento, dunque, che rappresenta il sacro, l’eroismo di tanti italiani che si contrappone oggi all’ignobile presenza delle ONG, che favoriscono e incentivano lo sbarco quotidiano di clandestini. La nostra vuole essere una denuncia costante contro chi ha deciso di lucrare sulla tratta di essere umani e remare contro la nostra Nazione. Contro tutti quei politici che ad oggi, nonostante tante parole, non sono mai scesi concretamente in campo per contrastare una situazione ormai inaccettabile”. E non va dimenticato il pesante ruolo, in tutto questo dell’Unione Europea. “E’ vergognosa la recente sentenza della Corte di Giustizia UE che stabilisce come le navi ONG “non possano essere sottoposte a fermi amministrativi se non davanti ad un caso di evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente” dell'Unione Europea – conclude la nota-. Chiara l’intenzione dell’UE, far diventare l'Italia un campo profughi a cielo aperto. Noi non ci stiamo e con questa manifestazione abbiamo intenzione di ribadirlo con ancora più forza".