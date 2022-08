Dc, Cuffaro a Siracusa incontra Di Rosolini e lui: "Io sosterrò Roccasalvo alle Regionali"

L'agenda di Totò Cuffaro è come una distesa interminabile dove sono annotati tutti i contatti di oggi e di ieri. Il leader della Nuova Dc è stato a Siracusa per una riunione con un gruppo ristretto. Ha pure voluto che ci fosse il consigliere comunale rosolinese, Tino Di Rosolini, già presidente dell'Usl di Noto e profondo conoscitore della politica siracusana. C'è chi sostiene che Cuffaro gli avrebbe offerto una candidatura alle prossime regionali, ma l'interessato ammette di avere partecipato alla riunione, ma nessuna proposta di candidatura. "L'ex governatore - dice Di Rosolini - ha voluto conoscere in quadro politico in provincia di Siracusa, ma non mi ha offerto alcuna candidatura. Gli ho anche riferito - aggiunge Di Rosolini - che io alle prossime regionali sosterrò Corrado Roccasalvo, candidato con Prima l'Italia".