Trenta ragazzi di Floridia segnalati in Prefettura per uso di droghe

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, nel corso dell’ultimo mese, hanno intensificato i controlli per la prevenzione e la repressione dei reati su tutto il territorio di competenza.

Sono state elevate oltre 100 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, principalmente per guida di motocicli senza casco, uso del telefonino alla guida, circolazione senza assicurazione o revisione, guida senza patente o con la patente non in corso di validità, con sanzioni che complessivamente ammontano a 80.651 euro.

Circa 30 i giovani segnalati alla Prefettura di Siracusa o denunciati perché trovati in possesso complessivamente di 42 grammi di hashish, 35 grammi di marijuana e 16 grammi di cocaina.